PRI pide al PAN respetar los resultados de elecciones en Coahuila

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, llamó a los panistas a la civilidad y a respetar la decisión democrática de los coahuilenses, mientras que a la autoridad electoral le pidió no dejarse presionar por quienes, de manera irresponsable, pretenden romper la legalidad de los comicios.

En un pronunciamiento y acompañado por el candidato del PRI a la gubernatura de la entidad, Miguel Riquelme Solís, advirtió que ante su derrota, el PAN ha decidido atacar a la democracia. “No vamos a permitir que quieran robarse con mentiras lo que no se ganaron en las urnas, lo que no se ganaron con los votos”.

“Y llamamos puntualmente a los dos Anaya a dejar de ser aprendices de López Obrador”, sentenció el dirigente priista en conferencia de prensa conjunta realizada en Saltillo, Coahuila.

Advirtió que al “ver que su candidato no ganó, por segunda elección a gobernador consecutiva, el PAN decide inventar fraudes y mandar al diablo a las instituciones: Mandan también al diablo los derechos de las ciudadanas y ciudadanos que participaron libremente el domingo pasado en la elección”.

Recordó que al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Anaya “lo hemos escuchado decir, como mal perdedor, que se le han sumado otros tres candidatos perdedores. Que quede claro: la suma de perdedores no da un candidato ganador”.

“El único candidato ganador es Miguel Riquelme y así lo demuestran las actas”, recalcó el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ochoa Reza resaltó que el PAN se queja de la elección de gobernador, pero no de las otras. ¿Cómo es eso posible? Fueron los mismos funcionarios de casilla, fueron las mismas elecciones democráticas y es la misma autoridad electoral la que organizó la elección y la que ha llevado a cabo el proceso de revisión del cómputo.

“A los Anaya les decimos: Ganó Riquelme y ustedes lo saben. Sean demócratas y acéptenlo, respeten la decisión expresada por el pueblo de Coahuila en las urnas”, enfatizó.

Pide Ochoa reza defender la democracia

Ochoa Reza también exhortó a la ciudadanía a defender juntos, pacíficamente, su decisión democrática de la elección del domingo pasado, frente a quienes con mentiras la quieren desacreditar.

El líder priista fue más allá al sostener que con el triunfo de Miguel Riquelme, el PRI gobernará para todos los coahuilenses, de todos los partidos y de todas las expresiones. “Este es un llamado a la paz y a la unidad. No a la división ni al caos institucional”.

Resaltó que el Revolucionario Institucional siempre ha sabido asumir con responsabilidad sus triunfos y también asumimos con respeto democrático cuando la mayoría no nos acompaña. “Sabemos que no hay elección fácil. Aceptamos que en algunos distritos el voto no nos favoreció. Aceptamos la voluntad ciudadana en esos casos”.

Por ello, Enrique Ochoa solicitó que con esa misma vocación democrática la oposición respete la decisión mayoritaria de los coahuilenses en la elección de la gubernatura, las presidencias municipales y las diputaciones estatales, donde ganamos con nuestros aliados, la mayoría.

“Miguel Riquelme es el gobernador electo por la mayoría de la ciudadanía coahuilense, y estamos, con las actas en la mano, 100% seguros que así se va a confirmar en los cómputos oficiales que iniciaron hoy”, reiteró.

Tras afirmar que su partido no permitirá que el PAN divida a la sociedad coahuilense, agradeció a quienes votaron por el PRI. “Les vamos a cumplir, no les vamos a fallar”, mientras que “a quienes no votaron por nosotros les reconocemos puntualmente su derecho a disentir y gobernaremos firmemente, pensando en ganarnos su confianza”.

Ochoa Reza destacó que en la jornada del domingo pasado trabajaron cerca de 14 mil ciudadanos en tres 600 casillas, que dedicaron su tiempo y su esfuerzo a favor de la democracia coahuilense.

Ante ello, apuntó que en “el PRI tenemos copia de las actas que ellos prepararon y firmaron. Ya las contabilizamos. Por eso tenemos la total certeza y seguridad de nuestra victoria. De la victoria de Miguel Riquelme que le dio el pueblo de Coahuila con su voto.”

TAMBIÉN PUEDES LEER

Este sexenio ha sido el mejor en creación de empleos, asegura Peña Nieto

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV