Aureoles pedirá licencia en noviembre para contender en 2018

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que pedirá licencia a su cargo como gobernador entre octubre y noviembre para contender por la candidatura del PRD en las elecciones del 2018.

Pidió a su partido a estar abierto a una alianza con partidos políticos que no sean de izquierda, como candidatos independientes o incluso el PRI.

“Puede ser una candidatura de un militante de un partido de esos que podamos construir un gran frente o puede ser un ciudadano sin partido. Primero la propuesta y luego determinamos el nombre. Alianza amplia, no descartemos nada, yo sé que con el PRI sería muy difícil, pero no descartemos ninguna alternativa. Yo no coincido de que sólo tiene que ser con las izquierdas”, sostuvo.