Expertos pronostican salida Trump de la Casa Blanca

La prensa estadounidense y gran parte de la internacional amanece casi a diario con algún titular en letras mayúsculas sobre las supuestas vinculaciones del equipo de gobierno de Trump con Rusia y las investigaciones que se han abierto a raíz de ello.

La semana pasada, por ejemplo, salió a la luz que Jared Kushner, consejero y yerno de Trump, está en la mira de las investigaciones del FBI; a finales del año pasado, Kushner presuntamente intentó, junto con el ex consejero de Seguridad Nacional, ponerse en contacto con el Kremlin. Suman ya más de una docena los legisladores demócratas que han manifestado públicamente su interés por iniciar un proceso de destitución basándose en las presuntas comunicaciones entre Rusia y Flynn; asimismo, varios republicanos han criticado a Trump por el caso Kushner y por el conveniente despido del director del FBI, James Comey.

Según las encuestas, entre el 38 y el 48% de los estadounidenses quieren la destitución de Trump. Al margen de la voluntad popular, este proceso tendría que iniciarlo el Congreso, actualmente controlado por los republicanos, algo que es muy poco probable que ocurra. Por otra parte, hasta ahora ningún presidente de Estados Unidos ha sido destituido mediante juicio político, lo que nos lleva a preguntarnos si Trump podría ser el primero. En cualquier caso, cuesta imaginar una continuidad de Donald Trump en la Casa Blanca con la retahíla interminable de mentiras, filtraciones, pifias e indiscreciones estratégicas que salpican su mandato.

No tengo ni idea de cómo, cuándo o si esto llegará a ocurrir, así que pedí consejo a ocho personas que saben más que yo de la política, el sistema electoral y las leyes constitucionales de Estados Unidos.

Estas fueron sus respuestas:

Mary Dudziak, profesora de Derecho de la Emory University y Presidenta de la Sociedad de Historiadores sobre las Relaciones Exteriores de Estados Unidos.

¿Cuándo se irá Trump?

A finales de 2017 como muy pronto, y muy probablemente, antes de que acabe su mandato.

“No me sorprendería que dimitiera antes de que acabe el año, aunque también puede que aguante hasta después de las elecciones de mitad de mandato. No es fácil saber si hará caso a los líderes de su partido llegado el momento en que haya perdido su capacidad, como pasó con Nixon. La eficacia política de Trump se precipita mucho más rápidamente que la de Nixon”.

Richard E. Berg-Andersson, investigador de Green Papers, un sitio web en el que se realiza un seguimiento de las elecciones primarias de EU.

¿Cuándo se irá Trump?

Entre 10 y 14 meses después de un incidente provocador (algo que todavía no ha ocurrido).

“Los casos de Nixon y Clinton apuntan a un periodo de un año entre el momento en que se plantea seriamente la destitución y el del inicio del proceso. No voy a aventurar una fecha concreta para señalar el fin prematuro de la presidencia de Trump, en caso de que la destitución sea una vía posible; en lugar de eso, diré que debe pasar un periodo de entre diez y catorce meses, a partir de que la destitución se considere seriamente, antes de que Trump deba abandonar la Casa Blanca”.

Mickey Edwards, ex congresista republicano de Oklahoma.

¿Cuándo se irá Trump?

Al final de su mandato.

“La forma más precisa de contar los pollos que uno tiene es esperar a que hayan salido todos de los huevos. No cabe duda de que el Presidente ha hecho cosas que están muy mal, muchas tonterías y mucho daño. Desgraciadamente, la estupidez supina, categoría en la que Trump se lleva la palma, no siempre es ilegal. Deshacer los resultados de unas elecciones nacionales no es tarea sencilla, y a no ser que las investigaciones que hay abiertas demuestren que ha habido delito, es más que probable que no podamos extirpar ese doloroso quiste de nuestro sistema hasta que se hayan cumplido los cuatro años de mandato”.

Josh Putnam, profesor del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Georgia y creador de Frontloading HQ

¿Cuándo se irá Trump?

Cuando acabe su mandato, a no ser que se produzca un cambio político.

“A estas alturas, sigo pensando que va a hacer falta presión electoral y que los republicanos pierdan el control de ambas cámaras del Congreso para acortar la permanencia de Trump en la Casa Blanca. Dicho esto, mi valoración podría cambiar rápidamente si sale a la luz nueva información. Por ahora, se ha hecho mucho ruido, pero no lo suficiente como para provocar una reacción entre los republicanos del Congreso”.

John LeBoutillier, ex congresista republicano de Nueva York.

¿Cuándo se irá Trump?

Depende de las elecciones de mitad de mandato.

“Mientras los republicanos controlen la Casa Blanca y el Congreso, y a no ser que se avance en las investigaciones o se produzcan acontecimientos inesperados, lo más probable es que Trump solo abandone la presidencia si así lo decide él. Esa es la razón por la que demócratas y republicanos han invertido tanto en las elecciones de este año y están deseosos de que llegue noviembre de 2018. Si se contempla oficialmente la posibilidad de la destitución, las actuales reacciones del Congreso no parecen favorables. Si en 2018 llegara una oleada demócrata al Congreso, el pronóstico podría cambiar”.

Geoffrey Skelley, editor adjunto de Sabato’s Crystal Ball en el Centro de Política de la Universidad de Virginia.

¿Cuándo se irá Trump?

Cuando termine su mandato.

“Aunque a los demócratas les vaya muy bien en noviembre de 2018, va a ser muy difícil que obtengan la mayoría en el Senado. De hecho, será todo un triunfo si consiguen mantener la composición actual de la cámara. No hay que olvidar que otra forma de retirar a Trump de la presidencia sería mediante la Enmienda XXV. Sin embargo, si Trump quisiera responder a las acusaciones de que no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones como presidente, harían falta los votos de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. En ese caso, Mike Pence quedaría como ‘presidente en funciones’. De todas formas, técnicamente eso no apartaría a Trump de la presidencia. Pero obtener dos tercios de los votos no sería fácil, incluso aunque Trump estuviera contra las cuerdas”.

Daniel Drezner, profesor de Política Internacional en la Universidad de Tufts y autor del blog Spoiler Alerts, del Washington Post.

¿Cuándo se irá Trump?

Cuando acabe su mandato.

“Mi pronóstico es que es más probable que Trump abandone la presidencia antes de tiempo por defunción o incapacidad médica que por los escándalos que protagoniza. No pretendo banalizar a ese respecto, sólo señalar que las investigaciones pueden durar años, así que no sería descabellado que Trump se aferrara al Despacho Oval incluso a pesar de los escándalos. A no ser que sus hábitos alimentarios y la falta de ejercicio lo maten antes”.

