Donald Trump dispuesto a declarar

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que está “100% dispuesto” a declarar bajo juramento sobre el testimonio que ayer ofreció James Comey, ex director del FBI, ante el Senado. Aseguró que no lo dicho por Comey no demostró “colusión” de su campaña con Rusia ni obstrucción” a la Justicia de su parte.

Comey “confirmó mucho de lo que yo dije y algunas otras cosas no eran verdad”, zanjó Trump sobre el testimonio del exjefe del FBI ante el Comité de Inteligencia del Senado en el que acusó al mandatario de “mentir” sobre las razones para despedirlo el 9 de mayo.

El presidente de Estados Unidos consideró que su postura ha salido reforzada tras la comparecencia de Comey.

Trump aseguró que Comey dijo cosas que “no fueron verdad” y negó, como aseguró el exdirector del FBI, que le reclamara “lealtad” o que le pidiera abandonar la investigación a su antiguo asesor nacional de inteligencia Michael Flynn.

“Casi no conocía al hombre”, aseveró sobre Comey Trump, que dijo que la investigación sobre la posible injerencia rusa para afectar el resultado de las elecciones de noviembre pasado en EEUU es “una excusa” de la oposición demócrata para justificar su derrota.

“Tenemos que volver a dirigir al país”, zanjó Trump, que consideró que es necesario centrarse en “problemas muy grandes” en Corea del Norte, en Oriente Medio y en la economía.

Comey narró cómo, en sus conversaciones con Trump, éste le presionó para que “disipara la nube” que suponía la investigación sobre Flynn, que dimitió en febrero por sus nexos con Rusia, y acusó al presidente de decir mentiras para justificar su despido fulminante.

Trump acusa a Qatar de financiar terrorismo

En rueda de prensa de la Casa Blanca, Trump acusó a Qatar de financiar terrorismo a un “nivel muy alto”, y dijo que debe detenerse ahora.

Qatar alberga a casi 10 mil efectivos estadounidenses y funge como una de las principales bases de tránsito para EU en la región.

