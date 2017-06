Ladrón de celulares llama a programa de radio para dar consejos sobre cómo protegerse

Un hombre que se identificó como ladrón de celulares llamó a la emisora colombiana W Radio; mientras los periodistas hablaban en vivo sobre el aumento de este delito.

“La culpa no es de la policía ni de Asomóvil (Asociación de la Industria Móvil de Colombia). Es de aquellos padres que no sé cómo hacen y porqué lo harán, pero le regalan a su hijo o hija menor de edad un celular de un millón o millón y medio de pesos [colombianos] (entre seis mil y nueve mil pesos mexicanos). La ocasión hace al ladrón”, explicó el hombre identificado como Juan Carlos.

El hombre dijo que “quería aportar” sobre el tema y explicó que trabajaba en la modalidad ‘cosquilleo’. “En mi caso no necesito mostrar armas”, explicó.

“La culpa es de los ladrones”, explicó Vicky, la conductora del programa. “Yo quiero que seas imparcial. La idea es participar y ser muy puntuales. Estamos en un país donde la pobreza se ve en todos lados. ¿Cómo podríamos exigirle a un ladrón que no se robe 500 mil pesos que trae ahí en el bolsillo”, explicó el autodenominado ladrón.

“Pidámosle a la gente que seamos más cuidadosos, que no les demos celulares a los menores de edad. Yo me pregunto, ¿qué hace un niño con un celular de dos o tres millones de pesos [colombianos]. Estamos en un país de pobres y ellos no tienen miedo de enseñarselo a todo el mundo”, explicó.

Al ser cuestionado sobre su modus operandi, por ejemplo en dónde vende los celulares robados, dijo que podía responder, pues esos ya son “cuestiones laborales”.

“Creen que poniendo resistencia van a ganar”: Ladrón de celulares

En la transmisión le preguntaron qué le diría a una mamá a quien le mataron un hijo por robarle un celular: “Es tremendo que pase esta tragedia en una familia de cualquier ser humano. Pero muchas veces evalúo desde la condición en la que me encuentro y digo, si muchas personas pueden optar por no exponer su vida… Creen que poniendo resistencia van a ganar”, respondió.

Finalmente, los conductores preguntaron por qué había llamado y respondió que porque quería opinar y felicitarlos por el programa.

Aquí el audio completo

En Publimetro TV

Enganchan y estafan con “venta” de celulares en Centro Histórico