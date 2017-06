Morena descarta ir con PRD en 2018; abre la puerta al PT

El líder nacional nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, descartó ir en alianza con el PRD para el 2018, pero abrió las puertas al Partido del Trabajo (PT) para ir en coalición ya que su candidato por la gubernatura del Estado de México, Óscar González, sí declinó por Delfina Gómez.

Durante el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, López Obrador indicó que no irá con el Sol Azteca porque no es izquierda, pues en el Edomex actuaron como “paleros”. Además, aseguró que sus dirigentes están aliados con un “personaje tan corrupto y perverso como Yunes Linares”.

“El PRD no puede escabullirse diciendo que no se les convocó o que fue a destiempo porque en realidad pudo más la ambición del candidato (Juan Zepeda) y los dirigentes de ese partido que actuaron movidos por interés personal y no por la lucha sincera de la transformación de México”, sostuvo.