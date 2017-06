Trump califica de “cobarde” a ex director del FBI por filtraciones a la prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió hoy a través de Twitter más acusaciones contra el ex director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, a quien calificó de “cobarde” por haber filtrado información a la prensa.

I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!'

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2017