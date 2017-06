Melania Trump y su hijo Barron se mudan a la Casa Blanca

La esposa del presidente estadounidense, Melania Trump, hizo el anuncio oficial: ella y su hijo se mudaron a la Casa Blanca.

La primera dama dio a conocer la noticia el domingo vía Twitter después de llegar a la Casa Blanca con Trump y su hijo de 11 años, Barron. El mandatario pasó el fin de semana en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey.

“¡Ansiosa por los recuerdos que tendremos en nuestra nueva casa! #DiaDeMudanza”, escribió en la red social.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv

— Melania Trump (@FLOTUS) June 12, 2017