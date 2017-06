PAN pide expulsión de diputado por extorsionar a alcalde en SLP

El PAN informó que pedirá que se investigue y se promueva la expulsión del diputado Enrique Flores Flores, luego de que se difundiera un video en donde negocia con un alcalde en San Luis Potosí la entrega de dinero a cambio de “perdonarle” irregularidades registradas en su gestión.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del blanquiazul expresó su rechazo a los presuntos actos de corrupción realizados por el legislador local de SLP, por lo que turnará el caso a la Comisión Anticorrupción del partido para que se indague el hecho y se sancione a los involucrados.

Este lunes fue difundido un video grabado el 24 de mayo, en donde se exhibe al diputado panista pedirle a un alcalde una cuota de 10% de los montos observados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) para “dejar limpias (las cuentas), que no deban nada”.

De acuerdo con la grabación, funcionarios de la ASE crearon un esquema de corrupción a través del cual extorsionan a ediles con la revisión de las cuentas públicas, exigiéndoles un millonario porcentaje del monto observado a cambio de eliminar las irregularidades registradas en su gestión.

La red estaría integrada por Óscar Bautista Villegas, diputado del PRI y vocal de la Comisión de Vigilancia, el perredista José Guadalupe Sánchez Torres, presidente de dicha comisión, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Manuel Barrera Guillén, del PVEM, y funcionarios de la ASE.

“Lupe Torres, Manuel Barrera están haciendo los “bisnes” en la Auditoría. Este güey (Barrera) trae al hermano metido, este güey controla la Auditoría, auditores y la chingada. (…) Ellos te van a pedir lana por dejarte limpio, que no debas ni nada, que no tengas ni un pedo, pero me dicen que pase por lo menos el 10% de lo que se debe”, se escucha decir a Flores Flores en la grabación.