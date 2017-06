Hay intereses políticos en suspensión de L7 de Metrobús; obra continuará: Mancera

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que en la cancelación de la obra de la Línea 7 del Metrobús hay intereses políticos, “pero lo vamos a demostrar como se tiene que demostrar esto, en el terreno jurídico”.

Este lunes, el juez federal Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva, concedió la suspensión definitiva para que se detengan las obras de la Línea 7 del Metrobús en Reforma en tanto se resuelve de fondo el amparo 841/2017, promovido por la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA).

Ayer por la noche, en entrevista para Milenio Televisión, el Ejecutivo de la capital que sí habrá una nueva línea de este transporte articulado:

“Sí va haber Metrobús y la gente debe estar confiada en que estamos haciendo las cosas para el bien de la gente. (…) Siempre he sido respetuoso del Poder Judicial y vamos a demostrar que no hay razón mayor que lo que es la razón del bien común que se va a plantear”.

Entrevistado por Ricardo Rocha, en “Fórmula Detrás de la Noticia”, el jefe de gobierno aseguró que la obra de Reforma es necesaria para aligerar el flujo vial en esta importante avenida de la capital.

Mancera dijo que esta obra también busca embellecer la misma avenida, además te traer un mejoramiento sustancial de la Ciclovía

“Es algo que se requiere, algo que se tiene que hacer y vamos a colocar la parte jurídica en donde tiene que estar, simple y sencillamente me parece que no se ha comprendido lo que dijo el INAH, hay una interpretación que me parece no es lo que corresponde a la realidad y habrá que hacer las explicaciones correspondientes, pero estoy seguro que todo tomará su cauce”.