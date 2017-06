Jeff Sessions rechaza conspiración con Rusia para campaña de Trump

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, aseguró este martes que cualquier sugerencia de que conspiró con el Gobierno ruso para influir en las elecciones de 2016 es “una mentira espantosa y detestable”.

“Cualquier sugerencia de que he participado en cualquier colusión con el gobierno ruso para herir a este país, al que he tenido el honor de servir durante 35 años, o que he tratado de socavar la integridad de nuestro proceso democrático, es una mentira espantosa y detestable”, dijo Sessions ante el Comité Judicial del Senado.

Desde hace semanas, los legisladores exigen que Sessions responda sobre todo acerca de las presuntas reuniones que tuvo a mediados del año pasado con el embajador ruso en Washington.

Según las declaraciones que dio a la misma comisión el jueves pasado James Comey, el FBI esperaba que Sessions se recusara mucho antes de la investigación de los contactos entre miembros de la campaña presidencial de Trump y Rusia durante las elecciones de 2016.

Sessions, el primer senador que dio su apoyo a Trump y desde entonces un estrecho colaborador de su campaña, se apartó de la investigación a principios de marzo al reconocer que había conversado con el embajador ruso Serguei Kislyak en dos ocasiones en los meses anteriores a las elecciones. Sin embargo, durante su audiencia de confirmación en enero, dijo que no se había reunido con rusos durante la campaña.