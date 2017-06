Polémico bus español contra 'trans' llega a México

Un polémico autobús que en España sirvió para una campaña contra la transexualidad llegará a México, pero con un discurso opositor a la educación sexual en niños.

Este miércoles el Consejo Mexicano de la Familia, respaldado por la española CitizenGo, entregará en Los Pinos una carta con 16 mil firmas en la que piden acabar con la educación sexual en niños.

Además presentará el llamado #AutobúsDeLaLibertad, en cuya carrocería se podrá leer el mensaje de su campaña: “¡Dejen a los niños en paz! #ConMisHijosNoSeMetan”.

Acompañado de la frase que resume su postura: “es perverso decirles a los niños que desde los 10 años pueden tener sexo con adultos y abortar… En educación ¡biología, no ideología de género!”.

Cuestionado por Publimetro, el presidente del Consejo Mexicano por la Familia, Juan Dabdoub, dijo que su campaña va dirigida al gobierno, por lo que rechazó que sea discriminatoria.

Puntualizó que están en contra de los libros de texto con contenidos de educación sexual y de la cartillas de los derechos sexuales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por ello, Dabdoub Giacoman criticó “que les digan (a los niños) que tienen derecho a recibir tratamiento de salud sexual, pastillas anticonceptivas o incluso abortivas”.

“Por qué si no puede comprarse un mugroso cigarro o una mugrosa cerveza sí tiene derecho a tener todo este tipo de libertades en materia de sexualidad”, cuestionó.

Enfatizó que los niños “tienen la capacidad física para poder mantener relaciones sexuales, pero no tienen la madurez para poder manejar su sexualidad”.

“Esa madurez no se da por decreto, es un proceso y si lo que nosotros les enseñamos en casa choca con lo que las autoridades les están enseñando, les generamos confusión”, apuntó.

El autobús que promoverá la campaña del Consejo Mexicano de la Familia estará hasta el viernes en la Ciudad de México y después estará el fin de semana en Cancún, previo a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Polémica en España

En febrero pasado la organización CitizenGo lanzó un autobús con un mensaje contra la transexualidad, lo cual levantó polémica incluso en la clase política.

El mensaje era: “Que no te engañen, si naces hombre, eres hombres; si naces mujer, seguirás siéndolo”; a Estados Unidos también llegó este bus con un mensaje similar.

Por ello, la Plataforma por los Derechos Trans de España pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado, al considerar que la campaña era una incitación al odio.

Ante los antecedentes de polémica, Juan Dabdoub atajó que la campaña en México va contra la educación sexual, “no está discriminando ni cuestionando a nadie”.

Interponen queja

Por su parte Hilda Téllez, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO interpuso una queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).

En ella solicita que se suspenda la circulación del autobús de la campaña del Consejo Mexicano de la Familia, “si éste lleva mensajes que el odio, la violencia, exclusión o discriminación de las personas”.

También se pide al Copred que solicite los permisos de publicidad a la Secretaría de Movilidad para la colocación de los mensajes en el llamado #AutobúsDeLaLibertad.

De su lado Dabdoub rebatió que “jurídicamente no se requiere (un permiso), tú en tu carro puedes poner lo que tú quieras, no estás comprando un espacio para hacer publicidad comercial, entonces no hay razón para que nos quieran bloquear”.