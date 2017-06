Base aérea de California reporta

La Base de la Fuerza Aérea de Travis en Sacramento, California, alertó este miércoles por un “incidente de seguridad mundial”.

De acuerdo las declaraciones de un testigo a la cadena estadounidense CBS, hay un tiroteo en un centro comercial que se encuentra en el territorio de la base.

A través de sus redes sociales, las autoridades llamaron a las personas a buscar refugio y a cerrar las puertas y ventanas de sus hogares hasta que haya más información sobre el incidente.

Security alert @Travis60AMW. Shelter in place. Lock doors/windows. Await further info. Follow Travis Facebook page for updates.

— Travis AFB Official (@Travis60AMW) June 14, 2017