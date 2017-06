Camioneta atropella a grupo de personas en Manhattan, al menos 10 heridos

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que al menos 10 personas resultaron heridas tras un atropellamiento masivo; de las cuales una ya fue trasladada al hospital.

Los hechos ocurrieron en la calle 37 Este y la Novena Avenida, en Manhattan, estado de Nueva York. Otros vehículos también se vieron dañados en este incidente.

La camioneta tipo SUV tenía placas del estado de Georgia y circuló sobre la acera. Se terminó estrellando entre una jardinera y un árbol, frente a un departamento de lujo; de acuerdo al sitio WNBC.

BREAKING: 9 people have been transported to local hopsital after a SUV jumped the curb at 400 west 37 street and struck multiple pedestrians pic.twitter.com/Zrpzy9O14l

— New York City Alerts (@NYCityAlerts) June 15, 2017