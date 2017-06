El PAN debe definirse antes de buscar alianzas, exige Margarita Zavala 

Margarita Zavala Gómez del Campo, aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia de la República afirmó que ella es quien toma las decisiones sobre su carrera, no su esposo ex presidente Felipe Calderón.

En una entrevista telefónica con Publimetro, la también ex diputada federal advirtió que después de los comicios del 4 de junio, el PAN debe definirse antes de buscar alianzas para la elección de 2018.

En el marco del su gira por 45 ciudades del país, dice que la apuesta para su aspiración presidencial es el PAN, pero evita dar un no definitivo a la candidatura ciudadana.

¿Qué balance hace de las elecciones en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz?

–Esta elección del 4 de junio nos obliga a hacer un ejercicio de verificación, de autocrítica, pero al mismo tiempo, no por fuerza significa que eso va a ser una fatalidad. Tenemos que revisar en dónde fallamos, en dónde se acertó y revisar las cosas no de una manera simple, si no a profundidad sin tomarnos mucho tiempo porque el partido político claramente con un ejercicio elemental puede sacar perfectamente lo que pasó.

¿Qué debe hacer el PAN?

–Tiene que fortalecerse bajo un sentido de urgencia porque el tiempo de México es un tiempo que quizás, y por lo visto, es distinto a los tiempos del PAN, a los tiempos de una persona.

¿En el caso de la elección del Estado de México, donde Josefina Vázquez Mota quedó en cuarto lugar, habría una petición para que algún liderazgo del PAN renunciara?

–La verdad yo no soy de las que pide renuncias, pido nada más comportamientos a la altura que es lo que nos obliga a todos y que respondamos por nuestros actos, por las responsabilidades que asumimos y nada más.

¿Considera que hay división entre liderazgos del PAN que se pueda subsanar camino a la elección de la candidatura presidencial?

–El hecho de que haya diferencia, pues de entrada me parece natural en un ejercicio de democrático de un partido político y la unidad también se va a construyendo a través de las fortalezas que tenemos como partido.

¿Hay varios que tienen la mano alzada para tomar la candidatura del PAN, pero qué pasará si no la eligen?

–Lo que se exige obviamente son condiciones democráticas y principios elementalmente democráticos y bueno pues faltara qué pase, pero yo estoy convenida que el PAN estará a la altura, que definirá pronto, que convocará precisamente a discutir las cosas y que tenemos que tener altura de miras.

¿Está abierta a una alianza con el PRD?

–Es cierto que las alianzas que son parte de la vida política, pero lo primero que tiene que hacer el PAN es actuar consigo mismo, definir y de manera fortalecida presentarse por supuesto a cualquier alianza para discutirla. El PAN se presentará más fuerte para pedir una alianza en la medida que esté más definido.

¿Más unido?

–Definido.

¿Cabe la posibilidad de que Margarita Zavala vaya por una candidatura independiente?

–Estoy segura que Acción Nacional es el mejor instrumento para México. También dependerá mucho de cómo se presente, con qué esfuerzo se presente. Así es que, pues ahora sí que ya sé que todos somos panistas, pero digamos que la panista soy yo y sé muy bien de la capacidad que tiene el PAN para salir adelante para ponernos de acuerdo, a partir de la realidad y para salir adelante a partir de condiciones democráticas. Está absolutamente la apuesta por ahí, por Acción Nacional.

¿Hubo una encuesta que la pone a la cabeza entre los aspirantes del PAN a la candidatura y entre quienes serían sus eventuales contendientes en la elección presidencial de 2018, le da confianza?

–Claro que me da fortaleza, también me compromete con los propios ciudadanos, es una oferta que se ha tenido también de los que votan por el PAN, o sea del ciudadano que a lo mejor no está inscrito porque no ha podido o no lo han dejado, o porque no ha querido, pero que son precisamente los votantes del PAN. Me da mucho gusto pero las encuestas son eso, una fotografía. Quiero decirte que esas encuestas se hacen cuando no he tenido un sólo spot en tv, en mi vida, cuando no he contado con recursos públicos y cuando realmente ha sido un movimiento austero.

¿Cuánto se ha invertido en la campaña?

–Yo no llevo la cuenta, pero los que lo tienen lo han explicado, pero nada a lo que tienen otros porque no hay un sólo centavo público (…) Yo entré al PAN cuando no recibíamos financiamiento público y sé muy bien que eso genera mayor creatividad, el ciudadano se compromete más y apoyan mucho más de lo que uno se imagina.

¿Qué opinión le merecen posibles adversarios como Andrés Manuel López Obrador, Miguel Ángel Osorio Chong o Jaime Rodríguez “El Bronco”?

–Ya habrá tiempos de contrastes, lo cual será un momento electoral (…) pero también es cierto que nadie de los que me dijiste conoce a México como yo lo conozco.

Caso guardería ABC

Margarita Zavala fue vinculada con el caso del incendio de la guardería ABC en Sonora, donde murieron 49 niños y aproximadamente otros 70 resultaron con heridas graves.

La razón es que una de las dueñas de la guardería subrogada del IMSS, que operaba en condiciones inseguras, era Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, familiar de Margarita Zavala, quien habría sido beneficiada para tener la guardería con otros tres socios por su parentesco con la entonces primera dama.

A ocho años del incidente, Zavala Gómez del Campo reitera que está del lado de los padres y así se mantendrá.

¿Cómo deslindarse de las acusaciones por el incendio de la guardería ABC?

–He sido muy clara que siempre he buscado la justicia, en ese momento estuve, y como estoy ahora, del lado de los padres, acompañándolos. Asumí lo que yo consideré que era no sólo mi responsabilidad, sino mi deber y el servicio que yo podía prestar.

¿Cómo separar la condición de haber sido primera dama y el papel de su esposo Felipe Calderón?

–Tener cerca a alguien que conoce tanto al país en momentos tan difíciles como fueron esos seis años, más bien me parece una fortaleza. Las decisiones personales y que tienen que ver con el gobierno y con el país son absolutamente mías y de esas me hago yo responsable.

