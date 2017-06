El fotógrafo cuyas imágenes captan la esperanza de las protestas en Venezuela

Venezuela vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Las manifestaciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro no han cesado en cerca de 80 días. Cada amanecer viene una nueva protesta y otro enfrentamiento, como en los que ya han muerto entre 70 y 80 personas.

Justo en la línea de guerra, existe un fotógrafo cuyas imágenes captan la esperanza y lo extremadamente difícil que ha sido manifestarse un día sí y al otro también. Su nombre es Isaac Paniza, y su cuenta de Instagram se ha convertido en referente para conocer en primera fila lo que ocurre en cada manifestación; pero también cuenta las historias de las personas que están en cada movimiento.

En entrevista para Publimetro, Paniza nos contó los grandes desafíos de mantener la esperanza viva en las protestas en Venezuela.









¿Cómo ha sido la experiencia de estar cubriendo dia a día las manifestaciones en Venezuela?

Es agotador, porque es diario. Por lo general, siempre hay una pausa de unos días, pero vuelven las protestas. La decisión que se ha tomado es no cesar las marchas. Cuando uno decide seguir en las calles, marchando, deja a un lado el agotamiento físico y decide ir y hacer la cobertura.

Yo no he estado desde el día uno. Cuando comenzaron las manifestaciones yo no estaba en el país. Me tocó vivir la desesperación de saber lo que estaba pasando y tener que estar en otro continente. Yo llegué a Venezuela el 26 de abril, que fue el día que asesinaron a Juan Pablo Pernalete y el 27 de abril, día de la marcha de luto por este muchacho que cayó en Altamira, empecé a registrar las protestas.

¿Qué está sucediendo en Venezuela?

Hay un gran descontento. Se nota por la cantidad de personas que salen a marchar. No es normal que un lunes haya tanta gente bloqueando la autopista principal, eso no es algo común. Yo he tenido la oportunidad de registrar las protestas desde 2014 y no son iguales. Ahora hay mucha más gente en la calle y el nivel de represión es mucho más exagerado y en algunos casos es bestial, es brutal.

En 2014 nosotros podíamos ver cómo un general de la Guardia Nacional se acercaba a los manifestantes y les pedía que por favor retiraran a la gente. Esto ahora ya no se ve. Esto lo hacen ahora desde un megáfono, desde una ballena [tanque con agua] y si no hacen caso, tiran el chorro de agua.

La autopista Francisco Fajardo en los últimos tiempos. Fotografía del 27 de Mayo.

Veo una gran cantidad de jóvenes al frente de la marcha. Podemos colocar un límite de 17 a 28 años, son los que están ahí, defendiéndose con escudos de madera, poniéndose alfombras de carro como chalecos antibalas. Siempre hay un contingente de la Guardia Nacional que no permite el paso. Ellos tratan de explicar que no quieren enfrentamientos, pero siempre termina con enfrentamientos.

El desafío de cubrir las manifestaciones en Venezuela

La prensa se está convirtiendo en un blanco. La mejor forma de cubrir una marcha es estar rodeado de fotógrafos. Siempre tratamos de estar unidos. En unión hacemos la fuerza. En una manifestación siempre hay fotógrafos regados y es en ese momento donde se presentan los problemas. Si un fotógrafo se encuentra solo corre el riesgo de que le disparen un perdigón, una bomba lacrimógena, o de que le roben su equipo de trabajo.

Fotografiar la esperanza venezolana

Mi trabajo fotográfico también va vinculado en mantener a las personas sensibles y en mantenerlos con esta esperanza viva. Es de acuerdo con lo que tú enfoques, donde vas a obtener el material. [En las marchas] ves a madres, a hijas, a personas con parálisis cerebral. No es nada más tomarles la foto, es compartir un rato con ellos y preguntarles cuál es la razón por la que están marchando y ves que todavía hay mucha gente que cree en el país, que ama a Venezuela, que está dispuesta a luchar por Venezuela.

Neomar Lander, símbolo de la lucha venezolana

La entrevista con Isaac Paniza se realizó días antes de la muerte de Neomar Lander, un joven de 17 años quien falleció víctima de un impacto en el pecho. Mientras que el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que “le explotó un mortero de fabricación casera”, diversos videos muestran la explosión de una bomba de gas lacrimógeno de la Guardia Nacional Bolivariana.

La muerte de Neomar elevó el debate a nivel nacional de la participación de menores de edad. Su imagen se convirtió en símbolo de las manifestaciones, y la fotografía fue tomada por Isaac Paniza.