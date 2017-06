Trump rechaza haber obstruido investigación del Caso Rusia y las elecciones

El presidente Donald Trump calificó hoy la investigación del fiscal especial Robert Mueller como la mayor cacería en la historia política de Estados Unidos, y rechazó que haya obstruido la justicia en la investigación sobre la posible injerencia de Rusia en las pasadas elecciones.

Trump pareció además denostar al carácter de Mueller, quién semanas atrás pasó a encabezar la pesquisa que conduce la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) al respecto, después de que decidió despidir en febrero pasado a su entonces director, James Comey.

They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2017