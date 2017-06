Arrestan a indocumentados en campamento de grupo humanitario en Arizona

Agentes de la Patrulla Fronteriza, que cumplían una orden de arresto, detuvieron a cuatro inmigrantes indocumentados que estaban siendo atendidos en un campamento de la organización humanitaria “ No More Deaths” (No MásMuertes) cerca de la comunidad de Arivaca, en el desierto del sur de Arizona.

La Patrulla Fronteriza informó en un comunicado que los cuatro son nacionales mexicanos que fueron arrestados el jueves por violaciones a las leyes de inmigración.

Un vocero de “No More Deaths” dijo que los cuatro eran personas que estaban recibiendo atención médica en el campamento, tras haber caminado por el desierto durante horas.

“No More Deaths” es una organización que proporciona ayuda humanitaria para prevenir la muerte de migrantes en el desierto, colocando estaciones de agua y buscando a quienes se extravían luego de cruzar la frontera.

Los arrestos de los indocumentados dentro del campo de la organización, parecen marcar un cambio importante en la práctica de la aplicación de la ley de inmigración, desde que el grupo abrió su instalación dentro de una propiedad privada en 2004.

“En los últimos cuatro años hemos tenido un acuerdo por escrito que establece que la Patrulla Fronteriza respetará los estándares internacionales de la Cruz Roja al permitirnos proporcionar asistencia humanitaria sin interferencia del gobierno”, dijo Maryada Vallet, voluntaria de la organziación.

“Esta es la primera vez que han entrado con una orden de detención”, dijo.

La Patrulla Fronteriza informó en su comunicado que los agentes que usan tecnología de vigilancia “detectaron cuatro presuntos ilegales que llevaban camuflaje y caminaban hacia el norte en una conocida ruta de contrabando”.

“Otros agentes siguieron al grupo hasta el campamento de ‘No More Deaths’, cerca de Arivaca, pero no encontraron señales de que los individuos que hubieran salido del campamento”.

La Patrulla Fronteriza del Sector de Tucson “se acercó” a los representantes del campamento “para continuar una relación de trabajo positiva y resolver la situación amigablemente”, indicó la corporación.

“Las conversaciones no tuvieron éxito, por lo que la agencia fue obligada a buscar una orden de cateo para interrogar a los cuatro sospechosos de ser extranjeros ilegales en cuanto a su ciudadanía y derecho legal a estar presentes en Estados Unidos “, dijo el comunicado. El campo fue inspeccionado y los arrestos fueron hechos.

“No More Deaths” señaló en un mensaje a través de Twitter: “Aproximadamente 30 agentes armados entraron al campamento con al menos 15 vehículos, dos motocicletas todo terreno y helicópteros para detener a cuatro pacientes que recibían atención”.

Vallet dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza tenían el campamento bajo vigilancia durante dos días y llevaron a cabo la redada a las 06:00 horas locales del jueves.

“Sabemos que la Patrulla Fronteriza a través de su vigilancia ya había detectado al grupo a kilómetros de distancia a través de las cámaras”, indicó Vallet.

“Nos dijeron que la Patrulla Fronteriza había estado rastreando a un grupo de personas durante 25 kilómetros. Lo que creemos que es sospechoso acerca de esto es que no los detuvieron sino que se esperaron hasta que llegaron al campo médico “, añadió.

“Creemos que este fue un ataque dirigido a la asistencia humanitaria que hemos estado proporcionando durante la época más mortífera del año, y hemos estado proporcionando esta ayuda humanitaria durante más de 13 años”, puntualizó.

