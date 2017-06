Monreal presenta proyecto para enfrentar crisis urbana en Valle de México

El delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, presentó este domingo el libro “Proyecto 2.5. Un cambio Real”, el cual plantea cómo enfrentar y revertir la crisis urbana y de sostenibilidad humana del Valle de México, con una visión hacia el 2050.

Se trata de un ejercicio de análisis y reflexión apoyado en el trabajo de investigadores, académicos, especialistas, organismos nacionales e internacionales y expertos en temas que impactan a los conglomerados humanos y en la evolución de la Ciudad de México.

Durante la presentación del proyecto, Monreal Ávila refirió que la crisis actual se debe a la falta de coordinación administrativa entre los tres niveles de gobierno que convergen en el territorio, por un irrefrenable urbanismo depredador que antepone el negocio privado sobre el interés público, y por un crecimiento sin planificación que amenaza con sepultar la fértil tierra del Valle de México bajo una capa de cemento, acero y emisiones contaminantes que exponen a los habitantes a problemas de salud pública, creando vulnerabilidad a los desastres naturales y agotando la sustentabilidad ambiental del territorio.

Señaló que el Consejo Nacional de Población prevé que la Zona Metropolitana aumentará a 16 millones de habitantes en el 2030, debido a que el crecimiento de la la capital llegó a su límite.

Indicó que uno de los desafíos es el posible incremento de la presión de más de tres millones de personas que viven en el Estado de México, pero que trabajan en la CDMX, pues demandan servicios de seguridad, transporte, educación y salud, entre otros, por lo que, “el Valle de Anáhuac se enfila hacia una crisis urbana”.

“Además de que los municipios conurbados del Estado de México que crean la megalópolis actual se encuentran en situación de absoluto desastre: allí reinan la violencia, el feminicidio y el ecocidio, con proyectos faraónicos sobre el suelo inestable del antiguo Lago de Texcoco”, afirmó.

Subrayó que la visión del proyecto a largo plazo es lograr una semejanza con la Ciudad Radiante que imaginó el arquitecto urbano suizo, Le Corbusier,

y todos aquellos especialistas que en la actualidad están proyectando el urbanismo del tercer milenio.

Resaltó que los temas que aborda en su proyecto tienen sus raíces en los tres principios que definió el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador: “No mentir, No robar y No traicionar al pueblo”. Además, indicó de que se abordan los lineamientos de la política económica que AMLO aplicó cuando gobernó la CDMX, “republicana, impuestos justos, recorte de mandos medios y superiores, y no moches ni mordidas en las obras públicas ni en las adquisiciones”.

“Con esta misma visión proponemos ahora revisar, entre muchos otros temas, las fotomultas, las tarifas del transporte público, los créditos blandos para la renovación del parque vehicular mayor a 15 años, alumbrado público ecológico y pavimentación con concreto ecológico, así como someter a concurso público algunas de las plazas de servidores públicos especializados, por mencionar algunos”.

De esta forma, destacó la definición de siete ejes estratégicos en su proyecto, con 100 temas que incluyen prácticamente todas las perspectivas de política pública y su dinámica con el sector privado, el sector social y la sociedad civil organizada, entre otros.

De esos 100 temas explicó 10 que son la base del Proyecto 2.5, como son: el Ingreso Básico Ciudadano, la policía de barrio o colonia, Movilidad urbana alternativa, el cuarto orden de gobierno en el Valle de México, la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para impulsar a la CDMX como una ciudad inteligente con estándares internacionales; la Ciudad Verde, Sustentable y Resiliente; el impulso de una gestión integral y sustentable del agua.

Al mismo tiempo destacó, el impulso de la Capital del Empleo y del Desarrollo Económico, con apoyo en la creación del Banco de la Ciudad de México, además de innovar en la Capital de los Derechos Humanos y la Participación Ciudadana.

“La visión que proponemos en un horizonte al 2050 es la de una ciudad que avanzó en la igualdad de oportunidades, desde una perspectiva de izquierda, es decir, con la acción del Gobierno en la erradicación de las circunstancias que abonan a la reproducción generacional de la pobreza”, afirmó Ricardo Monreal.

TE RECOMENDAMOS: