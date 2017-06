Trump insiste en "cacería de brujas" en su contra

El presidente Donald Trump comenzó el domingo escribiendo una serie de tuits en los que defiende su trabajo y fustiga la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones que ganó.

En un tuit de dos partes publicado antes de las 7 de la mañana, Trump escribió: “La agenda de HAGAMOS GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ va muy bien a pesar de la distracción de la Cacería de Brujas”.

The MAKE AMERICA GREAT AGAIN agenda is doing very well despite the distraction of the Witch Hunt. Many new jobs, high business enthusiasm,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2017