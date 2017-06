No voy a traicionar a AMLO para buscar la candidatura de CDMX: Monreal

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal aseguró que no traicionará a Andrés Manuel López Obrador para irse a otro partido de no conseguir la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Si yo no soy candidato, he dicho de Morena, prefiero no participar porque también he comentado que no voy a traicionar a Andrés Manuel, no soy un ambicioso vulgar”.