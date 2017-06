Venezuela abandona asamblea de la OEA en Cancún

Venezuela abandonó esta tarde la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realiza en Cancún, Quintana Roo, luego de que la canciller venezolana Delcy Rodríguez afirmara que el organismo no sirve para abrir espacios de diálogo, ya que está sujeta a la extorsión, chantaje y presión de América del Norte.

Apuntó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es democrático y respetuoso con la libertad de expresión, pero que no reconocerá ninguna crítica ni los trabajos realizados por las naciones que integran la OEA, y remarcó que su país no volverá a participar hasta que sea libre e independiente.

“No necesitamos ningún tipo de intervención, no necesitamos ningún tipo de tutelaje para que los venezolanos y las venezolanas podamos resolver nuestros problemas; quizá un aporte constructivo sea respaldar el diálogo”.

“Nosotros no reconocemos esta reunión como tampoco reconocemos la resulta que de ella devenga; quiero entonces retirarme en reconocimiento de que indistintamente de lo que de aquí salga, Venezuela no lo va avalar, cualquiera sea su resultado, Venezuela no lo va a avalar”, subrayó la funcionaria venezolana.