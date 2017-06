Trump pide en Twitter votar por candidata republicana para el Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo campaña al invitar a los ciudadanos estadounidenses a votar por la republicana Karen Handel para un escaño en el Congreso por Georgia.

Y es que, de acuerdo con los últimos sondeos, el joven demócrata Jon Ossoff muestra una gran ventaja en comparación con su rival, que busca conquistar un distrito controlado por los republicanos desde los años 70.

Por ello, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos destacó que Handel luchará por impuestos más bajos y una mejor salud pública.

KAREN HANDEL FOR CONGRESS. She will fight for lower taxes, great healthcare strong security-a hard worker who will never give up! VOTE TODAY

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2017