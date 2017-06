El único posible responsable del intento de espionaje es el gobierno federal: R3D

El Director ejecutivo de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García, aseguró que el único responsable del supuesto espionaje a activistas, defensores de derechos humanos, y periodistas, es el Gobierno Federal.

Entrevistado por el programa “Despierta con Loret”, el director de R3D dio a conocer que existen cuatro hallazgos fundamentales que el gobierno no ha podido desmentir como son:

Ante estos hechos el director de la R3D dijo que el gobierno no ha dado una prueba alguna de que no existe este espionaje.

Luis Fernando García, aseguró que esto “es la punta del iceberg” y que hay muchas más víctimas de este espionaje

“Hemos denunciado por años la compra no de este software en particular, sino de otras empresas y no ha habido investigación alguna (…) la vigilancia en México está fuera de control”