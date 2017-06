México es el segundo país más peligroso del mundo; construiremos el muro: Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su promesa de construir el muro fronterizo ante el informe que posiciona a México como el segundo país del mundo.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que el narcotráfico es el causante de que el país se encuentre en esa posición justo después de Siria.

Terminó con la expresión “Construremos el muro” como respuesta a esta declaración.

Mexico was just ranked the second deadliest country in the world, after only Syria. Drug trade is largely the cause. We will BUILD THE WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017