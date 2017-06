No tengo grabaciones de conversaciones con Comey: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que “no hizo” ni tiene grabaciones de sus conversaciones privadas con James Comey, el director del FBI al que destituyó.

Trump tuiteó también que no tiene “la menor idea” de si existen otras “cintas” o grabaciones.

…whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017