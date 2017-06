Piden que Javier Duarte vuelva a declarar por caso Narvarte

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte y Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de seguridad pública de dicho estado, deben ampliar sus declaraciones en torno al multihomicidio de la colonia Narvarte.

Así lo exigieron, en conferencia de prensa, los abogados defensores de las víctimas Karla Michel Salas y Leopoldo Maldonado.

“Lo tenemos solicitado desde el año 2015, pero hemos vuelto a reiterar la solicitud, porque el cuestionario que le hizo la Procuraduría al entonces ex gobernador Duarte, y cualquiera que lo lea sabe que son preguntas de mero trámite”. “Entonces a partir de esa mala diligencia presentamos un cuestionario sumamente amplio dirigido no solamente a Duarte sino a Bermúdez”, respondió a pregunta expresa de Publimetro.

A decir de Karla Michel Salas se tienen ya dos requerimientos ante la PGJ-CDMX para que se entreviste de nueva cuenta a Javier Duarte y a Bermúdez.

En tanto, Leopoldo Maldonado de Artículo 19 subrayó que deben ampliarse las declaraciones de los dos ex funcionarios del gobierno de Veracruz, para agotar esa línea de investigación.

“Fueron preguntas que se les hicieron de mero trámite y que fueron respondidas de manera mecánica. Entonces estamos a la espera de que se amplíen sus declaraciones”, agregó.

Señaló que tanto Duarte como Bermúdez se encuentran presos por delitos patrimoniales y no por sus violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión.

Necesario investigar empresas privadas de Bermúdez

Maldonado expuso que se debe entrevistar al ex secretario de seguridad pública de Veracruz, ya que hasta el momento no se ha agotado la línea de investigación referente a las empresas de seguridad privada que el ex funcionario tenía en la Ciudad de México.

“Se encontraban, y la Procuraduría no lo ha investigado- a seis minutos del lugar donde ocurrió el multihomicidio”, señaló.

TE RECOMENDAMOS: