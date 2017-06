Trump pide investigar a Obama por intromisión rusa en elecciones

El presidente estadounidense Donald Trump expresó hoy que el gobierno de su antecesor, Barack Obama, debe ser investigado por la presunta intromisión de Rusia en las elecciones del año pasado en Estados Unidos, ya que esas acciones sucedieron durante su administración.

En un mensaje enviado a través de su cuenta en la red social Twitter, Trump expresó que “puesto que se dijo al gobierno de Obama antes de las elecciones de 2016 que los rusos se estaban entrometiendo, ¿por qué no actuaron? Concéntrese en ellos, no en T”, en aparente alusión a su propio apellido.

Since the Obama Administration was told way before the 2016 Election that the Russians were meddling, why no action? Focus on them, not T!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2017