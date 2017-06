Clinton conspiró con el Partido Demócrata para vencer a Sanders: Trump

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy a Hillary Clinton de conspirar con su partido para vencer al “loco” de Bernie Sanders, quien fue rival de ella en las primarias demócratas para las elecciones presidenciales de 2016.

Trump acudió a Twitter para acusar a Clinton de “conspirar” con los demócratas, en lo que parece ser una alusión a la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones, pues los medios de comunicación han usado la palabra “conspirar” para describir la posible relación entre la campaña de Trump y Rusia.

Hillary Clinton colluded with the Democratic Party in order to beat Crazy Bernie Sanders. Is she allowed to so collude? Unfair to Bernie!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2017