Partidos ‘barajan’ alianzas para la elección presidencial de 2018

Los cuatro partidos con mayor representación a nivel nacional –PRD, PAN, Morena y PRI– ya empezaron a trazar las rutas de lo que será la elección de sus candidatos a la Presidencia de República para los comicios de 2018.

A casi tres meses de que inicie formalmente el proceso electoral de 2018, las alternativas paralelas para las alianzas son los partidos denominados “satélite” como el PT, Movimiento Ciudadano, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social.

Sin embargo, los liderazgos de tales fuerzas políticas también deben evaluar con quiénes se aliarán para apoyar la campaña del eventual sucesor del presidente Enrique Peña Nieto, emanado de las filas del PRI.

PRD

Este domingo, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD avaló, en una reunión urgente, la conformación de un “Frente Amplio Democrático para la elección presidencial de 2018,

Con 16 votos a favor, cinco en contra y una abstención, es como el Sol Azteca alcanzó un pacto para buscar dicho frente, eventualmente con el PAN.

En su oportunidad, la dirigente nacional Alejandra Barrales advirtió que la actual distribución de las preferencias electorales indican que ningún partido de oposición podrá ganar los comicios de 2018 por sí solo.

Consideró que es momento de actuar de manera congruente y “dejar de lado siglas”, para ver por el interés común de los ciudadanos.

Entre los aspirantes a la candidatura están los gobernadores de Morelos y Michoacán, Graco Ramírez y Silvano Aureoles; así como el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros.

PAN

La cúpula del PAN se reunió para definir las condiciones de lo que será la plataforma electoral del proceso electoral, y evaluar si aceptarán ir con el PRD a un frente de oposición al PRI.

La coordinación de dichos trabajos están a cargo del ex dirigente nacional del partido Gustavo Madero, según lo determinó la Comisión Permanente albiazul, después de un encuentro de más siete horas, ocurrido el jueves pasado.

La ex primera dama Margarita Zavala, quien aspira a contender por la candidatura presencial panista, dio el visto bueno para una posible alianza con el PRD, siempre y cuando el partido no pierda la identidad y haya “piso parejo” en el proceso interno.

En la pelea por la candidatura también están el actual dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya, el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle; el senador, Juan Carlos Romero Hicks, y el ex canciller, Luis Ernesto Derbez, más otros que se vayan sumando en los siguientes meses.

Morena

Este fin de semana el PT formalizó la alianza con Morena para la elección presidencial, tal como lo pactó al cierre de las campañas proselitistas por la gubernatura del Estado de México.

En la pasada contienda electoral mexiquense, el líder de Morena y aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, condicionó la alianza para 2018 a cambio de que los partidos de izquierda declinaran en favor de su abanderada, Delfina Gómez.

Sólo el PT hizo eco al llamado del político tabasqueño y por ello este fin de semana el Congreso Nacional decidió ir con el ala morenista, ahora sólo falta que López Obrador cumpla con el pacto.

PRI

El PRI, que regresó al poder en 2012 después de dos sexenios panistas, también se alista para tener una estrategia que abone a tener una campaña de éxito que le ayude a quedarse en Los Pinos, pero hay pugnas internas.

En la columna El Confidencial de Publimetro se informó que un grupo de priistas, entre ellos Ivonne Ortega, ex secretaria general del partido y ex gobernadora de Yucatán, han creado un frente para limar el “dedazo” para nombrar al candidato presidencial, tal como ha sido la tradición priista.

Será en agosto cuando la Asamblea Nacional defina los pormenores para la candidatura a la Presidencia de la República y así delimitar la larga lista de aspirantes.

De los más perfilados a contender por el PRI están los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Salud, José Narro; de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; de Turismo, Enrique de la Madrid; el gobernador, y la misma Ivonne Ortega.

Los independientes

A la par de los partidos hay una larga lista de aspirantes a contender por la vía ciudadana, tales como el ex titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Emilio Álvarez Icaza; el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, el periodista Pedro Ferriz de Con y el ex perredista Gerardo Fernández Noroña, ente otros.