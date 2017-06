Theresa May ofrece a 3 millones de europeos derecho a solicitar residencia en Reino Unido

El gobierno británico ofreció a los 3.2 millones de europeos que viven en este país el derecho a solicitar residencia permanente antes de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE), en un proceso conocido como “Brexit”.

La primera ministra Theresa May presentó a los diputados las directrices para los ciudadanos europeos que llevan cinco años viviendo en Reino Unido y terminar con la incertidumbre que rodea a los europeos desde el referéndum de junio del año pasado.

Aquellos que no cuenten con este requisito de cinco años podrán quedarse en el país hasta que cumplan con el periodo reglamentario para obtener su residencia permanente. “Esta es una oferta justa y seria”, afirmó May.

“Nos estamos retirando de un sistema de tratados y burocracia que no funciona para nosotros, pero no no estamos apartando de los valores y solidaridad que compartimos con nuestros vecinos europeos”, aclaró la política conservadora.