Maduro denuncia 'ataque terrorista' contra Tribunal Supremo de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que un helicóptero disparó y lanzó una granada contra el Tribunal Supremo de Justicia, y calificó la agresión como “ataque terrorista”.

El incidente ocurrió cuando el mandatario venezolano hablaba en vivo en la televisión estatal a periodistas progubernamentales reunidos en el palacio presidencial.

Maduro detalló que el helicóptero disparó contra la sede del máximo tribunal y lanzó una granada que no explotó. Agregó que la defensa aérea se activó de inmediato, frustrando lo que él llamó un “ataque terrorista” que habría causado decenas de muertes.

Un reportero de The Associated Press escuchó disparos mientras un helicóptero zumbaba por el centro de la ciudad, pero no pudo confirmar desde dónde procedían los sonidos.

La aeronave también sobrevoló a baja altura y en medio de detonaciones la sede del ministerio de Relaciones Interiores, cercana al palacio presidencial en el centro de Caracas.

Maduro condenó estos hechos violentos y dijo, durante una concentración con seguidores en la capital, que si Venezuela cae en el caos y se destruye el proceso oficialista “iríamos al combate”.

“Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”, agregó.

Piden renuncia de Maduro

Un inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas (CICPC), Penales y Criminalísticas, identificado como Oscar Pérez, sobrevoló este martes la sede del Supremo en Caracas en un helicóptero de este cuerpo de seguridad con un mensaje por la “libertad” del país y más tarde pidió a través de un vídeo la renuncia del presidente Nicolás Maduro.

El agente fue fotografiado junto a otros uniformados a bordo de la aeronave con una pequeña pancarta en la que se leía “350 libertad” en alusión al artículo de la Constitución que llama a desconocer “cualquier régimen” que contraríe las garantías democráticas.

Mientras se producía el sobrevuelo, se difundió a través de la cuenta en Instagram de Pérez un vídeo en el que se le observa leyendo un escrito y dando la cara, acompañado de otros cuatro uniformados encapuchados, en el que pide a los venezolanos ir “a cada base militar” del país.

“Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles en la búsqueda del equilibrio y en contra de este Gobierno transitorio criminal. No pertenecemos ni tenemos tendencia político partidista, somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas”, leyó el inspector. Además, dijo que se realiza un “despliegue aéreo y terrestre” para “devolver el poder al pueblo democrático” y así “cumplir y hacer cumplir las leyes para restablecer el orden constitucional”.

Las protestas antigubernamentales, que se iniciaron a fines de marzo, han dejado al menos 75 muertos, 1.400 heridos y más de 500 detenidos.

(Con información de EFE y AP)