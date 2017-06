Más de 15 mil motociclistas infraccionados por operativo de seguridad “Pegaso” en Edomex

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad en el Estrado de México (CES), Eduardo Valiente Hernández, indicó que el despliegue del operativo Pegaso en la entidad, con el cual se revisan a motociclistas y sus vehículos, han resultado satisfactorio, desde que se puso en marcha el pasado 23 de junio.

De este modo, Valiente Hernández puntualizó que se han infraccionado 15 mil 465 motociclistas que no cumplen con las normas de seguridad y vialidad, es decir, no portar casco o el equipo adecuado para circular, así como no portar documentos oficiales o portar documentos vencidos.

“Desde el inicio del Operativo Pegaso que arrancó el pasado 23 de junio han sido infraccionadas 15 mil 456 motocicletas”, confirmó en sus redes sociales Valiente Hernández.

También indicó que el alcance de personas en cuestión de revisiones ha sido grande, ya que a la fecha 196,230 personas han sido revisadas, logrando detener a 661 por algún violación o delito, entre los que se incluyen portación ilegal de armas o distribución de sustancias ilícitas.

“Con el operativo han sido revisadas 196 mil 230 personas de las cuales 661 han sido detenidas por diversos delitos”, finalizó Eduardo Valiente.

