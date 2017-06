Al menos un herido deja explosión en Universidad de Kentucky

Al menos un herido dejó una explosión registrada este miércoles en la Universidad Estatal de Kentucky, Estados Unidos.

De acuerdo con el medio The Murray State News, autoridades reportaron que el estallido en el edificio del colegio presuntamente fue por una fuga de gas, por lo que pidieron a la población mantenerse lejos del lugar mientras se investiga el incidente.

(En minutos más información)

Calloway County Emergency Management Director Bill Call tells WPSD the explosion at Richmond Hall was the result of a gas leak.

