Cardenal del Vaticano acusado de abuso sexual se declara inocente

El secretario de Economía del Vaticano y uno de los más cercanos colaboradores del Papa, George Pell, anunció hoy su alejamiento temporal del puesto tras ser imputado por delitos de abusos sexuales en su natal Australia y aseguró que comparecerá ante la justicia para “limpiar su nombre”.

En una conferencia de prensa convocada de urgencia durante la madrugada de este jueves por la sala de prensa de la Santa Sede, el cardenal leyó una declaración escrita ante decenas de periodistas y no permitió preguntas.

“Soy inocente de estos cargos, la simple idea de los abusos sexuales no me pertenece. He mantenido regularmente informado al Papa, con quien me reuní varias veces en las últimas semanas y a quien le solicité un permiso especial”, dijo Pell, hablando en inglés.