Donald Trump celebra acuerdo azucarero alcanzado entre México y EU

El presidente Donald Trump aplaudió hoy el acuerdo alcanzado entre su administración, el gobierno de México y los exportadores mexicanos para zanjar la disputa del comercio de edulcorantes entre los dos países en vísperas de la formalización del acuerdo.

New Sugar deal negotiated with Mexico is a very good one for both Mexico and the U.S. Had no deal for many years which hurt U.S. badly.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017