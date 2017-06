Dos toneladas de basura diarias en calles, causa de inundaciones en CDMX

La Ciudad de México genera 13 mil toneladas de basura diarias que afectan al drenaje, lo que junto con la falta de áreas verdes y el cambio climático, inciden en las severas inundaciones que se registraron este miércoles en varias zonas del Valle de México, afirmó el diputado Fernando Rubio Quiroz.

El secretario de la Comisión de Medio Ambienten de la Cámara de Diputados señaló que la capital del país genera 13 mil toneladas de basura al día, de las cuales el 15% se va a la calle y obstruye las coladeras pluviales, que sumado a la falta de mantenimiento de la de red de drenaje, provoca inundaciones como las vistas ayer en Polanco.

Ello, además de la falta de áreas verdes y zonas donde se pueda filtrar el agua a los mantos acuíferos y subsuelo de la zona urbana, expresó el legislador del PRD, tras resaltar la necesidad de poner el tema ambiental entre las prioridades de las políticas públicas en México.

“Estamos viviendo los efectos del cambio climático, por lo que es necesario que todos hagamos conciencia en el tema de la basura y el cuidado del medio ambiente”, apuntó el también miembro de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en San Lázaro.

Resaltó en ese sentido la nueva norma ambiental NADF-024, que entrará en vigor el próximo 8 de julio e implica hacer una recolección y separar en grupos la basura, para incluso canalizar de forma adecuada la reciclable.

Rubio Quiroz subrayó que con la entrada en vigor de la norma, se estará tocando un tema educacional. “Si no hay una cultura constante, si no hay una educación constante, entonces la norma no funcionará, por eso tiene que ir de la mano con los buenos principios”.

El diputado perredista consideró que este tipo de medidas busca también cambiar la mentalidad de las personas, y hacerles recapacitar de que si no tiran basura en las calles, no se les inundarán las coladeras en época de lluvia.

Asimismo, reiteró su llamado a los jóvenes a hacer un frente común a favor de los temas ambientales y que los Grupos Parlamentarios en el Congreso, “más allá de colores partidarios, nos unamos para garantizar el Derecho Constitucional a un medio ambiente sano”.

TE RECOMENDAMOS: