Trump anuncia construcción de oleoducto hacia México:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la construcción de un nuevo oleoducto petrolero que llegará hasta México, el cual tendrá que pasar “debajo del muro”.

“Mi administración acaba de aprobar la construcción de una nuevo oledocuto petrolero a México, que va a impulsar las exportaciones de energía estadounidenses. Y va a pasar debajo del muro. Tendrá que ser más profundo en un lado, para pasar debajo del muro”.

