"Periodismo basura": Trump se vuelve a burlar en Twitter de CNN y de periodistas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó sus ataques a los medios de comunicación al sostener este sábado en una serie de mensajes a través de Twitter que la cadena de televisión CNN “finalmente ha sido expuesta” como “noticias falsas” y “periodismo de basura”.

¡Ya era tiempo”, señalo Trump al referirse a CNN en uno de varios tweets, que escribió la mañana de este sábado dirigido a los medios de comunicación y a sus personalidades.

I am extremely pleased to see that @CNN has finally been exposed as #FakeNews and garbage journalism. It's about time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

CNN fue criticada la semana pasada después de difundir una historia en la que se informaba la existencia de vínculos entre Anthony Scaramucci, un miembro del equipo de transición de Trump y Rusia.

La cadena de televisión se vio obligada a retractarse al sostener que la historia no cumplía con sus normas editoriales. Scaramucci aceptó la disculpa de CNN.

El pasado jueves, Trump interrumpió un discurso sobre energía que emitía en Washington, para lanzar un rápido ataque a CNN calificando a la cadena como difusora de “noticias falsas”.

El tweet de Trump este sábado, continuó con su larga rivalidad con CNN y se dio luego de que minutos antes enviara otro mensaje en el que argumentaba que la comentarista de la cadena de televisión MSNBC, la abogada Greta Van Susteren “se le dejo ir por los jefes fuera de control en @NBC & @Comcast porque ella se negó continuar con el odio hacia Trump”.

Word is that @Greta Van Susteren was let go by her out of control bosses at @NBC & @Comcast because she refused to go along w/ 'Trump hate!' — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

Van Susteren había estado con MSNBC por menos de seis meses y la revista Adweek, especializada en asuntos de publicidad y medios de comunicación, informó que su programa de noticias “For the Record” padecía de bajo “rating”.

Al anunciar la salida de la comentarista, el presidente de MSNBC, Phil Griffin, dijo en un mensaje en Twitter que “MSNBC y Greta Van Susteren han decidido separarse”, agregando, “le estamos agradecidos y le deseamos lo mejor”.

“Mika es tonta como una roca”: Donald Trump

Trump también critico en otro mensaje a través de Twitter este sábado a otros dos comentaristas de la cadena, calificando a Mika Brzezinski de “tonta como una roca.”

Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

En el tweet, Trump dijo que Brzezinski y su co-presentador Joe Scarborough “no son malas personas, pero el programa de bajo rating está dominado por sus jefes de la NBC”.

Desde el pasado jueves, Trump se ha estado peleando a través de Twitter con Brzezinski y Joe Scarborough, presentadores del programa matutino Morning Joe de MSNBC.

Trump inició la confrontación llamándolos como “Loca Mika” y Pisco Joe” y sosteniendo que en una ocasión ambos trataron de reunirse con el en su centro vacacional de Mar-a-Lago y que ella “estaba sangrando mal de una cirugía estética”.

