"Debería de ponerse a trabajar": CNN responde a videomeme de Trump

La cadena televisiva estadounidense CNN emitió esta mañana un comunicado, tras el tuit publicado por el presidente Donald Trump, en el que mostró un videomeme simulando golpear al canal.

Trump publicó que quizás debería de apodar a CNN con el mote “FraudNewsNetwork” (Cadena de Noticias Fraudolentas).

CNN statement responding to the president: "We will keep doing our jobs. He should start doing his." pic.twitter.com/Gn1YRA2DRG

— Brian Stelter (@brianstelter) July 2, 2017