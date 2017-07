Fracasa cohete espacial chino que llevará una misión a la Luna

El lanzamiento hoy del cohete espacial de carga “Long March-5 Y2”, con el que la Administración Espacial de China planea enviar una misión a la Luna en noviembre próximo, fracasó, informó la agencia local de noticias Xinhua.

El cohete despegó sin problemas este domingo poco después de las 19:00 horas locales (11:00 GMT) desde el centro espacial de Wenchang, en la meridional isla de Hainan, llevando consigo el satélite de comunicaciones Shijian-18.

China says launch of Long March-5 Y2 "unsuccessful". Anomaly was detected during its flight and further investigation will be carried out pic.twitter.com/qQlFVJufB3

