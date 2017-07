Se hacen "pato" empleados de delegaciones...¡Y aún así les pagan!

En las oficinas delegacionales de la Ciudad de México impera la ley del menor esfuerzo y el mal trato a los ciudadanos.

UNO TV acudió con cámara escondida a las 16 demarcaciones en días y horarios de trabajo.

En Cuajimalpa observamos a una secretaria viendo telenovelas por un canal de internet.

En Cuauhtémoc acudimos a la Dirección de Mercados, donde una de las empleadas ni si quiera contestó el saludo y en la Dirección de Jurídico y Gobierno un grupo de trabajadores desayunaba fruta, mientras una de sus compañeras se planchaba el cabello.

En Iztapalapa captamos a trabajadores en plena taquiza.

Organizaciones civiles como Arkemetría critican que las jefaturas delegacionales no tengan mecanismos de supervisión, no evalúen a los trabajadores y los mantengan en sus puestos aún cuando no dan resultados.

“Podemos escuchar cómo se pueden desentender fácilmente los delegados sobre irresponsabilidades o irregularidades de personal que ellos mismos contratan y eso es reflejo de la desconexión que muchas veces hay porque incluso hay personal que ellos tienen que nombrar por favores políticos”, dijo Jorge Carbajal, integrante de Arkemetría.

En Tlalpan, una empleada dejó de enchinarse las pestañas cuando notó nuestra presencia.

En Coyoacán, hay trabajadores que sólo leen el periódico, juegan luchitas en los pasillos y hasta se echan una siesta.

En la delegación Benito Juárez pudimos comprar dulces a una trabajadora que coloca su puesto en su propio escritorio; mientras la mayoría de los empleados de la Dirección de Salud en Iztacalco “mataban el tiempo” tejiendo chambritas.

En la única Delegación donde no apreciamos a trabajadores “distraídos” fue en Miguel Hidalgo.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Ciudad de México es la segunda entidad con mayor gasto municipal con 2 mil 107 millones de pesos, pero esto no se refleja en servicios eficientes.

En la próxima entrega presentaremos las deficiencias en la atención en las oficinas del resto de las delegaciones.