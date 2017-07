Localizan en EU a padres de Anthony, niño torturado en la GAM

Los padres de Anthony, el niño torturado que fue rescatado en una casa de la colonia Gabriel Hernández en la delegación Gustavo A. Madero, fueron localizados en Estados Unidos.

De acuerdo con la información de la comunicadora Denise Maerker, la madre fue identificada como Dawn Sanders, quien radica en San Diego, California.

La mujer no pudo contener las lágrimas cuando vio las fotografías de su hijo en donde se observa encadenado y con huellas de tortura, luego de que un reportero de Univisión se las mostrara.

“Yo sé que no fui una esposa muy bien, pero una mamá mal no fui, nunca, y lo siento por no ser una esposa bien, mis hijos no deben pagar por eso”, declaró.