Policía Federal presenta su "mamut" que trasladará reos peligrosos

Proveniente de tierras rusas, con un peso superior a las 11 toneladas, la Policía de Protección Federal tiene el primer “Mamut”, unidad vehicular de alto blindaje para transportar a narcotraficantes, secuestradores, armas, materiales peligrosos u objetos de máxima seguridad en el país.

La policía tercero, Jazmín Cásares Garrido, originaria de Puebla, será quien conduzca esta gigantesca unidad que mide más de 10 metros de largo, y con las condiciones más seguras para trasladar a narcotraficantes.

La Policía de Protección Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), está a cargo del “Mamut”, que llegó hace un par de meses y que entró por el puerto de Veracruz, proveniente de Rusia, vehículo que supera los llamados “Rinocerontes” que ya operan en otras corporaciones.

El poderoso “Mamut” es un carro blindado tipo Gorets-M que será muy valioso para la corporación, toda vez que se podrá trasladar a reos de alta peligrosidad, cosas de mayor valor, armamento y para trasladar personal en zonas de peligro.

Este vehículo posee un mecanismo estándar y cuenta con 10 velocidades, además de que, por su peso, puede circular a un máximo de 100 kilómetros por hora, pero del cual se requiere de mucha práctica para poder operarlo, y hay que tener especial cuidado en las curvas, señaló Jazmín Cásares.

Con licenciatura en criminalística, Jazmín recordó en entrevista con Notimex que hasta el momento no ha sido estrenado para trasladar a ningún narcotraficante o delincuente de alta peligrosidad, y que en cualquier servicio que se requiera será utilizado el carro de blindado especial.

Expresó que “mis jefes me consideraron con la oportunidad de conducir este vehículo, aparte me llama la atención, no es difícil se requiere de mucha práctica para familiarizarse con la unidad con blindaje tipo 3, que puede trasladar a bordo hasta a 10 personas y que tiene un peso total de 11 toneladas 700 kilogramos, llantas blindadas” y con un sistema de autoparche por aire.