Recursos Humanos de Sedeso vulnera derechos de trabajadores, denuncia sindicato

Autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) capitalina truncan las funciones del Sindicato Democrático Nacional Autónomo de la dependencia afectando los derechos laborales de los trabajadores, denunció la secretaria general Silvia Osio Arellano.

En entrevista para Publimetro, la líder sindical aseguró que desde que asumió el cargo el director de Recursos Humanos de la dependencia, Enrique Emigdio Herrera Suárez, se dedicó a bloquear sus funciones como representante del gremio al no autorizarle facultades para defender los derechos laborales, como no otorgarle comisiones ni recursos.

Señaló que no contar con éstas puede afectar desde incrementos al salario de los trabajadores hasta las vacaciones, ya que el sindicato es el vínculo con los directivos para que puedan exigir sus derechos.

“La Secretaría te tiene que entregar todas las facilidades para que puedas ser un representante. Me están truncando para que no me pueda mover. Desde el 23 de junio de 2016 nunca las he tenido por órdenes del licenciado Enrique Emigdio”, destacó.

Denunció que está acorralada, pues recibió amenazas por parte de Félix Julio Tena, director de Relaciones Laborales, ya que le advirtió que si continuaba con sus exigencias le levantaría un acta administrativa, lo que podría derivar en perder su trabajo.

Precisó que Herrera Suárez le señaló que no le dará comisiones ni las cuotas sindicales que le corresponden hasta que su gremio llegue a los 100 integrantes, cosa que es totalmente arbitraria debido a que el sindicato fue avalado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con 20 agremiados, indicó la funcionaria.

“Me tienen amenazada; no me dan mis cuotas sindicales, si me muevo me van a levantar un acta administrativa, pero las comisiones no se han entregado ni tampoco las cuotas sindicales. No autorizan eso a pesar de que tengo la facultad”, refirió.