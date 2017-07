Chofer de combi viola a menor de 16 años en Los Reyes-La Paz

Una menor de 16 años reportó que fue violada por el chofer de una combi en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México.

De acuerdo con la menor los hechos ocurrieron el pasado 22 de junio, cuando la joven Diana de 16 años abordó la camioneta 32, perteneciente a la Ruta 53 de la empresa de transportes cuando el chofer se salió de la ruta establecida y la agredido sexualmente.

“Dio vuelta en una calle, se desvió de su ruta y yo todavía le dije, no, yo voy para la carretera y le subió todo a su esterero no me escuchaba, y yo le decía que no iba para arriba pero no hacía caso y aceleró”, narró la menor.