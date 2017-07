Sonrisas y apretones de mano en encuentro Trump y Putin

Exklusive Perspektive in das informelle Treffen der #G20-Chefs, das so genannte „Retreat“. Dafür gab´s heute Morgen eine zusätzliche Videokamera oben auf die Fotokamera des offiziellen Fotografen. #sichtwechsel — Exclusive perspective into the informal meeting of G20, the so-called “retreat”. Therefore, this morning, the official photographer put an extra video camera on top of his official photo camera.

