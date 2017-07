Autoridades alemanas condenan violencia en Hamburgo durante la Cumbre del G-20

El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, el ministro de Exteriores, Sigmar Gabriel, y el alcalde de Hamburgo, Olaf Scholz, condenaron hoy los actos de violencia registrados en esta ciudad durantes la realización de la Cumbre del Grupo de los Veinte (G-20).

Durante una visita al barrio de Schanzenviertel, epicentro de los disturbios contra la Cumbre del G-20, Steinmeier condenó la violencia en Hamburgo de los últimas tres noches y dijo que las imágenes de lo ocurrido le han “horrorizado, conmocionado y dejado estupefacto”.

“Semejante nivel de violencia en unas manifestaciones, en las que los antisistema han actuado con desmesurada rabia destructora contra policías, pero también contra la propiedad privada de los ciudadanos, no se ha visto en Alemania en los últimos años”, dijo.

El presidente alemán advirtió de que no se puede dejar en mano de “algunos pocos brutales delincuentes violentos” la decisión sobre lo que puede o no celebrarse en Alemania, según un reporte de la cadena Deutsche Welle (DW)

“Si un país democráticamente consolidado como Alemania ya no es capaz de convocar a invitados internacionales, no solo peligra una única conferencia, sino que, en esencia, dejamos en manos de unos pocos delincuentes violentos y brutales, como los que hemos visto aquí en Hamburgo, la decisión y elección de lo que puede celebrarse o no en Alemania”, dijo.