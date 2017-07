Hijo de Trump admite que se reunió con abogada rusa

Donald Trump Jr. admitió este domingo que se reunió con una abogada rusa, quien le ofreció información dañina sobre la demócrata Hillary Clinton en un encuentro que había sido pactado en un principio para analizar adopciones de niños rusos.

“La mujer aseguró que tenía información de que individuos conectados con Rusia estaban financiando al Comité Nacional Demócrata y apoyando a la señora Clinton”.

“Sus declaraciones fueron vagas, ambiguas y no tenían sentido. No proveyó detalles o información de respaldo, ni la ofreció. Muy pronto quedó claro que no tenía información significativa”, dijo en una declaración el hijo del presidente de Estados Unidos.