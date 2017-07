VIDEO: Reportera abandona transmisión en vivo luego de trabarse

Mar Chércoles, reportera de la cadena de televisión española TVE, abandonó la transmisión en vivo luego de trabarse en varias ocasiones mientras daba una noticia, lo cual ha provocado miles de reacciones en redes sociales.

En la grabación de más de 20 segundos, se observa a la comunicadora transmitir desde la avenida Pío XII, en Madrid, España, sobre las inundaciones ocurridas en la capital.

Posteriormente, en los primeros segundos, la reportera se traba un par de veces al comunicar la información, por lo que los nervios la traicionan y sale inmediatamente de la transmisión.

“¡No, lo he hecho mal. Joder, lo siento, me he equivocado”, se escucha decir a Chércoles mientras abandona el enlace en vivo.